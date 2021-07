Desetitisíce pochodovaly proti Orbánovi

Nejsme už v komunismu. Tohle je EU a každý by tu měl mít právo žít svobodně

V čele průvodu jel nákladní automobil s transparentem „Víš, koho máš milovat? Koho chceš!“. „Ten zákon je nehorázný. Žijeme ve 21. století, kdy by se takové věci už dít neměly. Nejsme už v komunismu. Tohle je EU a každý by tu měl mít právo žít svobodně,“ řekl 27letý István, který dorazil i se svým partnerem.

„Jsem hetero, patřím k většině, ale vím, že patřit k většině není privilegium. Není to moc, která se má zneužívat. Je to zodpovědnost, aby vše, co je umožněno mně, bylo umožněno všem v tomto městě i v této zemi,“ prohlásil. Vláda tvrdí, že chce normou chránit mladistvé, Orbánovi kritici ale považují zákon za součást politické kampaně před parlamentními volbami, které zemi čekají příští rok.