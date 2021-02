Dánská policie zatkla pastora. Podezírá ho, že svou ženu rozpustil v kyselině

Thomas Gotthard a jeho manželka, profesí klinická psycholožka Maria (43) vypadali na první pohled jako pár snů. Osm let bydleli se svými dětmi (8 a 10 let) v obci na malebném fjordu Roskilde. Soused Leif Inversen (64) popisuje manžele jako „neuvěřitelně milý pár, vždy přátelský a milující své děti.“

Vloni 26. října kolem 9.30 telefonovala Maria se svou sestrou. Bylo to naposled, co spolu hovořily. Co jí řekla, ví v tuto chvíli jen policie. Faktem ale je, že o den později ji sestra nahlásila jako pohřešovanou.