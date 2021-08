Čína tvrdě omezuje dovoz z Litvy

Situace se obává například mlékařská firma Roskiskio Suris, její ředitel Darius Trumpa uvedl, že společnost nedávno podepsala kontrakt na dodávku laktózy po železnici: „Nedostali jsme žádné upozornění on našich partnerů, ale pokud jsou zastaveny vlaky, bude otázkou, jak dostat naše výrobky do Číny. Podle něj by to šlo po moři, ale trvalo by to déle a bylo by to dražší. Strach má i ředitel masokombinátu Krekenavos Agrofirma Linas Griksas. „Jsme rukojmími situace. Nejsme zapojeni do procesu, vláda ano.“