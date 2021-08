Chorvati jsou na platné testy nekompromisní

V kempu samotném se už roušky s výjimkou, ale stejně jako při vstupu do areálu jsou nesmlouvavé i prodavačky v několika obchodech, které v kempu jsou. A to bez rozdílu národností.

„Nemůžu tě pustit, je to zbytečné, tvůj test už dvě hodiny neplatí. Pokud chceš dovnitř, běž na parkoviště před kempem, tam ti test udělají. Ale spěchej. Mají otevřeno jen do desíti do večera,“ radí dalšímu ze zájemců o pobyt v kempu hlídač u vchodu.

Při příjezdu do Chorvatska je nutné je doložit očkování, a to alespoň 22 dní po první dávce, test či prodělanou nemoc. Na hranicích žádají EU covid pas, jinou formu potvrzení uznají jen výjimečně. Pokud člověk nesplní podmínky, má ještě možnost se otestovat PCR nebo antigenním testem na hranicích a do výsledku strpět karanténu. Platí výjimka pro děti do 12 let.