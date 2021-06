Český konzul v Chorvatsku: V praxi tady roušky venku téměř nevidíte

Český občan může do Chorvatska vstupovat, pokud předloží negativní antigenní nebo PCR test ne starší 48 hodin nebo potvrzení o očkování proti covidu-19. V těchto dnech se dokončují jednání o zavedení do praxe dohody obou zemí, podle které se bude uznávat již 22 dní po první dávce očkování. Nakonec je tu možnost doložit potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. To se dokládá starším pozitivním testem nebo potvrzením od lékaře.