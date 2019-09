Česku hrozí nástup nacismu, tvrdí ruský historik kvůli Koněvově soše

Mjagkov varoval, že přístup Prahy 6 připomíná dobu nástupu nacismu, protože v ní vládnou malí „hokynáři“. A právě ti podle Mjagkova přispěli k nástupu Hitlera. „Jak se dostali nacisté k moci? Co spalovali? Knihy známých vědců, historiků, spisovatelů. Ničili památníky. Přesně tak to začalo. A když malý úředník vyroste v mocnějšího, bude to hrozné. Pro samotné Čechy,“ řekl v pořadu Události – 25. hodina.