Čečenci jsou podezřelí z přípravy útoků na vánoční trhy v Rakousku

Dva podezřelé Čečence ve věku 25 a 31 let rakouská policie zadržela v závěru minulého týdne a soud ve Vídeňském Novém Městě je poslal do vazby. Panovaly i obavy, že by podezřelí mohli utéci. Při prohlídce bytu mladšího z nich byl nalezen falešný rumunský pas.