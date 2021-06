Británie ustupuje od covid-pasů. K viru chce přistupovat jako ke chřipce

Britští ministři ustoupili od plánu prokazovat se povinně potvrzením o prodělaném očkování proti covidu-19 při návštěvě koncertů, sportovních klání a dalších masových akcí po 19. červenci, kdy by měla skončit omezení zavedená kvůli pandemii koronaviru. Uvedl to list The Daily Mail. Odklad rozvolnění se neplánuje, ani když se počet nakažených zdvojnásobí.