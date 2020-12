Británie schválila vakcínu proti koronaviru od firmy AstraZeneca

„Při studiu důkazů o obou vakcínách od BioNTechu/Pfizeru a od Oxfordské univerzity/AstraZeneca doporučil Společný výbor pro očkování a imunizaci, že prioritou by mělo být dát co nejvíce lidem v rizikových skupinách první dávku místo poskytování dvou dávek v co nejkratší době. Každý dostane druhou dávku, a to do 12 týdnů od první,” uvedlo ministerstvo zdravotnictví.