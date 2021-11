Británie a Francie se po úmrtí 27 migrantů shodly na potřebě zásahu proti převaděčům

Uvedl to francouzský ministr vnitra Gerald Darmanin, který upřesnil, že mezi oběťmi bylo pět žen a jedna dívka.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvedla, že je to největší jednorázový počet obětí od chvíle, kdy se v roce 2014 začala shromažďovat data o lidech dostávajících se do Spojeného království touto cestou.

Britský premiér Boris Johnson řekl, že byl zděšen tím, co se v Lamanšském průlivu stalo a uvedl, že by Britové neměli v boji proti převaděčům nechat žádný kámen neobrácený. Dodal, že na stole jsou stále všechny možnosti.

Problém s migranty směřujícími do Británie by se tak vyřešil ještě před tím, než se migranti dostanou na francouzské pobřeží. Oznámila to kancelář britského premiéra.