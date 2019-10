Brexit by se měl odložit, řekl předseda europarlamentu

Sassoli v prohlášení uvedl, že Johnsonova žádost o odklad brexitu do 31. ledna příštího roku „zůstává na stole”. „A domnívám se, že by bylo záhodno, jak požaduje předseda (Evropské rady) Donald Tusk , aby členské státy s odkladem souhlasily,” uvedl Sassoli. Odklad podle něj umožní Spojenému království, aby vyjasnilo svou pozici, a Evropské unii , aby v brexitovém procesu „sehrála svou roli”.

Johnson se ve středu nedokázal shodnout s šéfem opozičních labouristů Jeremym Corbynem na rozvrhu schválení dohody o brexitu. Podle Johnsona chtěl Corbyn strávit rok referendy. Šéf labouristů má podle Johnsona stále čas na to, "aby lidem této země vysvětlil, jak on navrhuje ctít svůj slib, který opakovaně učinil", jak by naplnil vůli lidu a dokončil brexit. Corbyn konstatoval, že "parlament by měl mít nezbytný čas" k prostudování brexitové dohody.