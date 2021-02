Bez vakcíny nebude práce. V Británii přibývá firem podmiňujících zaměstnání očkováním

O naočkování všech zaměstnanců, kteří přicházejí do styku s klienty, přemýšlejí i další soukromé britské zdravotnické a pečovatelské služby, například Bupa, provozující nemocnice a zubní ordinace. Nezisková MHA už dala najevo, že bude chtít, aby byli noví zaměstnanci očkovaní, ale nebude to podmínka pro práci v jejích domovech.

Advokáti zaměření na pracovní právo varovali, že takováto rozhodnutí mohou být napadena na základě nerovného přístupu k zaměstnancům. Společnost Barchester se snaží vyváznout z problémů prohlášením, že neočkovaní by mohli dál pracovat, ale nesměli by se stýkat s klienty v pečovatelských domech. Jak to bude vypadat v praxi, ale není jasné.

Barchester očekává, že se všichni jeho zaměstnanci nechají očkovat do 23. dubna s výjimkou těch, u nichž to nejde ze zdravotních důvodů. Mezi ty patří i těhotné. Už nyní dostalo první dávku 82 procent jeho zaměstnanců.

„Když jedeme do Afriky nebo karibských zemí, musíme se očkovat proti malárii a nepřemýšlíme o tom, prostě to uděláme. Tak proč bychom měli v naší zemi akceptovat něco, co nás bude zabíjet, když můžeme mít vakcínu, která to zastaví?“ řekl Mullins. List The Guardian dodal, že proti malárii není žádná vakcína, ale používají se antimalarika, ale běžně se vyžaduje při cestách do těchto zemí očkování proti žluté zimnici.