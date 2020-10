Zastavili jsme moře, radují se v Benátkách. Bariéry zadržely vysoký příliv

Meteorologové předpovídali příliv 1,30 metru, což je hluboko pod ničivým přílivem 1,87 metru, který loni v listopadu zasáhl Benátky, ale dost na to, aby byly nízko položené oblasti pod vodou.

Město se obávalo o funkčnost zábran, proto byly na obzvláště zranitelných místech postaveny vyvýšené chodníky. Mezi ohrožené lokality patří například náměstí sv. Marka. Nakonec se ukázalo, že to byla zbytečná práce. „Je to historický den. Normálně už bychom byli pod vodou a místo toho jsme v suchu,“ radoval se Massimo Milanese, manažer kavárny Lavena na náměstí svatého Marka.

„Nebylo to jednoduché, ale je to úžasná chvíle,“ prohlásil Brugnaro. Starosta narážel na extrémní délku zhotovení díla. Kvůli sporům s ekology či korupčním aférám se výstavba podvodních bariér protáhla a trvala plných 17 let. Projekt se také enormně prodražil. Původně odhadované náklady 1,6 miliardy eur se vyšplhaly na více než šest miliard eur (asi 160 miliard Kč).