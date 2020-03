Atény zamýšlejí drakonickými tresty odradit převaděče

Nájim K. sedí v poutech na lavici obžalovaných v letité soudní budově na ostrově Lesbos. Čelí obžalobě z napomáhání ilegálnímu vstupu cizinců na řecké území, tedy z pašeráctví lidí. Žalobce ho viní z toho, že na Lesbos z tureckého pobřeží přepravil ve člunu 19 migrantů. Za to mu podle řeckého trestního práva hrozí přinejmenším 15 let vězení a pokuta 200 tisíc eur (5,16 mil. korun) – za každého klienta.

„Co odpovíš na obvinění?“ táže se soudkyně. Turek se ihned doznává a tlumočník sehnaný na poslední chvíli překládá slova o tom, že obžalovaný svého činu hluboce lituje. Nájim dodává, že jeden všemi mastmi mazaný šíbr mu v Turecku slíbil odměnu za to, že doveze do Řecka migranty. „Matka je těžce nemocná, peníze jsem potřeboval,“ vysvětluje. Obhájkyně ex offo prosí o shovívavost vzhledem ke zdravotnímu stavu matky obžalovaného.