Ať to nedopadne jako ve Francii, hrozí muslimové britské vládě kvůli karikaturám

„Vše, co žádáme, je trocha respektu,” řekl listu The Times imám muslimského institutu Al-Hikam v Bradfordu Adil Shahzad, který uvedl, že pošle dopis premiérovi a místním poslancům, aby ukázal, jak silné pocity nevole vyvolalo učitelovo chování.

„Jestliže to může udělat jeden učitel, může to za pět let udělat další učitel a to nechceme. Pak nejsme odpovědní za činy některých jednotlivců,“ dodal imám a nepřímo tak pohrozil případnými teroristicky motivovanými útoky.