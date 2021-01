AstraZeneca zveřejnila smlouvu s Bruselem. Krátit dodávky pro EU nesmí

AstraZeneca oznámila, že není schopna do konce března dodat slíbených a nasmlouvaných 80 milionů dávek vakcíny. Po jednání nakonec uvedla, že by jich mohlo do konce března být 39 milionů. Hrozilo, že jich bude dokonce jen 31 milionů a možná ještě méně.

Ředitel AstraZeneky Pascal Soriat v pátek oznámil, že po schválení vakcíny k použití v EU, k němuž by mělo během pátku dojít, pošle firma ihned nejméně tři miliony dávek a dalších 17 milionů do konce února.

„AstraZeneca by měla použít své maximální možné úsilí, aby vyrobila vakcínu ve výrobních závodech v EU,“ stojí ve smlouvě. Za závody v EU jsou podle Bloombergu považovány i ty ve Velké Británii, protože ta byla v době podpisu smlouvy součástí jednotného trhu. Ale i kdyby tomu tak nebylo, měla by podle smlouvy vyrábět vakcíny „i v továrnách mimo EU, jestliže je to potřebné, aby se urychlily dodávky vakcíny do Evropy“.