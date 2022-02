Aerolinky ruší lety nad Ukrajinou, ty ruské se jí vyhýbají obloukem

Na flightradaru je možné vidět proud letadel mířících na jih přes Voroněž a Krasnodar. Oblétávají východní cestou Ukrajinu včetně samozvaných separatistických republik. Pokračují jihozápadně do Turecka a do egyptských letovisek.

Přes západ Ukrajiny se přitom létá, trasu využily spoje z Istanbulu do Finska nebo Dánska a Švédska. Další ale volí delší trasu. Například let z Bělehradu do Moskvy srbských aerolinek zvolil raději trasu přes Maďarsko a Polsko. Většina letadel nad vzdušným prostorem Ukrajiny míří do Kyjeva či na jiná ukrajinská letiště.