Novinky, ČTK

Zda z řady Tuskových rozhovorů s premiéry a prezidenty zemí bloku vyplyne ještě v pondělí nějaký jednoznačný závěr, se ukáže až po očekávané ranní společné diskusi lídrů v jednacím sále, pravděpodobně u snídaně.

Předseda Evropské rady se po přerušení summitu nejprve setkal se všemi jejími členy, pak se sešel ke společné konzultaci s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, španělským premiérem Pedrem Sánchezem a šéfem nizozemské vlády Markem Ruttem. Krátce po 5:00 ráno pak podle dobře informovaných unijních činitelů začalo další kolo bilaterálních jednání.

Timmermans je ve stále ve hře

Podle diplomatů je - či v brzkých ranních hodinách byla - zřejmě opět otevřená možnost, že do čela Evropské komise by se dostal její nynější první místopředseda a kandidát evropských socialistů Frans Timmermans. „Je stále ve hře,” potvrdil ČTK o jednání informovaný diplomat. Toto řešení se velmi nelíbí českému premiérovi Andreji Babišovi i jeho kolegům z Polska či Maďarska. Výhrady k němu má i Itálie. Zemí, které s ním nesouhlasí, je však zřejmě málo na to, aby při případném hlasování Timmermanse zablokovaly.

Tusk už dopředu avizoval, že věc okolo nominace nového předsedy komise chce mít uzavřenou v pondělí dopoledne. Je ale otázka, zda by v případě silného odporu části států nechal rozhodnout hlasováním, ačkoliv na to má podle pravidel v tomto případě právo. Summit se obvykle snaží dojít ke konsensuální dohodě.

Prezidenti a premiéři navíc chtějí rozhodnout o celém „balíčku” křesel: kromě vedení komise také o budoucím šéfovi Evropské rady, tedy nástupci Donalda Tuska, vysokém představiteli pro zahraniční politiku a předsedovi europarlamentu. S věcí souvisí i obsazení křesla v čele Evropské centrální banky (ECB).

Rozhovory jsou vleklé a složité, protože lídři vyvažují zájmy evropských stranických skupin, snaží se dosáhnout rovnoměrného rozložení funkcí mezi jednotlivé evropské regiony a také hledají spravedlivé zastoupení mužů a žen. Situaci ještě zkomplikovaly výsledky letošních voleb do Evropského parlamentu, dvě nejsilnější frakce, lidovecká a sociálně demokratická, nezískaly nadpoloviční většinu, tu mají až s liberály.

Navíc je tlačí čas, dohodu chce Tusk i další premiéři a prezidenti mít ještě v pondělí, před ustavujícím jednáním nového složení Evropského parlamentu tento týden.