Spolková vláda neumožní prezidentu Erdoganovi promluvit k Turkům v Německu

Německá vláda podle časopisu Der Spiegelu zakáže tureckému prezidentovi Recepu Tayyipovi Erdoganovi veřejně vystoupit v Německu, jak o to požádal. Čtvrteční vyjádření německého ministra zahraničí Sigmara Gabriela, podle něhož by to bylo nevhodné, je postojem vlády.