„Právě jsem se setkala s královnou. Sestavím vládu, která provede zemi brexitem, jenž začne za deset dní,“ uvedla Mayová. „Splníme společně slib brexitu a během pěti let vybudujeme zemi, kde nikdo nebude opominut.“

Dodala, že zajistí zemi bezpečnost.

Mayová po návratu od královny před sídlem premiérky vysvětlila, proč se rozhodla sestavit vládu: „Co tato země potřebuje nejvíc, je jistota. Jenom konzervativci a unionisté, kteří mají nejvíce hlasů a křesel, mohou vést zemi. Budeme pracovat v zájmu celého Spojeného království. Zaměříme se na brexit.“

Zdůraznila, že obě strany si během let vytvořily silné vazby.

Mayová neustoupila tlaku opozičních labouristů, kteří výrazně posílili, aby odstoupila. Zájem zformovat menšinovou vládu přitom měl i předseda Strany práce Jeremy Corbyn, který uvedl, že „je připraven sloužit“.

I předseda liberálních demokratů Tim Farron naznačil, že by Mayová měla rezignovat „jestliže má alespoň unci sebeúcty“. Podle Farrona je nyní politická situace v Británii ještě méně jasná než před volbami, která vyvolala sama Mayová se záměrem získat ve vlastní straně silnější mandát pro brexit. Farron ji odsoudil, že upřednostnila „stranu před zemí“.

Konzervativci ztratili 12 křesel a s nimi i většinu v parlamentu. K potřebným 326 poslancům jim před sečtením posledního obvodu chybí osm. DUP ale mají deset zastupitelů.

Dohoda s unionisty bude drahá



Severoirští demokratičtí unionisté jednají, ale zatím ještě nedosáhli žádné formální dohody. Ta nebude jednoduchá ani pro jednu stranu, podotkla korespondentka televize SkyNews Beth Rigbyová. Poslanec DUP jí řekl, že by zvažovali podporu a dohodu, která by zajistila Mayové, že bude moci vládnout dál, ale že by to konzervativce přišlo draho.

Pro labouristy by bylo sestavit vládu ještě těžší, i s podporou skotských nacionalistů ze SNP, zelených a velšskou Plaid Cymru by měli jen 313 zastupitelů.