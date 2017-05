Úvodní Trumpova schůzka s Junckerem, plánovaná na čtvrt hodiny, se protáhla. Výsledek z ní ani z diskuse v širším formátu není znám. Šéf Evropské rady Tusk však po jednání prohlásil, že mezi oběma stranami jsou názorové rozdíly. Tusk konkrétně zmínil Rusko. Trump už během předvolební kampaně vyzýval ke zmírnění sankcí vůči Moskvě.

Tématem schůzky však měly být také vzájemný obchod, spolupráce v politické a bezpečnostní oblasti či otázka klimatických změn.

Americký prezident Donald Trump s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem

FOTO: ČTK/AP

Americký prezident, jehož v sídle Evropské rady doprovázeli ministři zahraničí Rex Tillerson a obrany Jim Mattis i poradce pro národní bezpečnost Herbert McMaster, se po jednání v centrále EU přesídlí do nového sídla NATO, kde se poprvé zúčastní aliančního summitu. Ještě předtím měl naplánovaný oběd s novým francouzským prezidentem Emannuelem Macronem. Svoji evropskou cestu pak Trump v pátek zakončí v italské Taormině na summitu zemí skupiny G7.

Obama s Merkelovou přitáhli davy

Jeho předchůdce v úřadu Barack Obama mezitím ve čtvrtek v Berlíně vystoupil před Brandenburskou bránou společně s kancléřkou Angelou Merkelovou. Akce se zúčastnily desítky tisíc lidí, organizátoři očekávali přítomnost až sta tisíc lidí. Obama s Merkelevou hovořili o víře a problémech i úspěších současného světa.

Exprezident USA Barack Obama s německou kancléřkou Angelou Merkelovou v Berlíně

FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Bývalý americký prezident Barack Obama s německou kancléřkou Angelou Merkelovou v Berlíně

FOTO: Axel Schmidt, Reuters

Obama byl pozván protestantskou církví u příležitosti připomínky 500 let od reformace a němečtí hostitelé poukazují na to, že časová shoda jeho cesty do Evropy je s návštěvou Trumpa náhoda, protože Obamu pozvali už před rokem. Obama se večer přesune do Baden-Badenu na oslavu, jíž se zúčastní také německý exprezident Joachim Gauck.

Obama se s Trumpem míjel už v úterý v Itálii, kde Trumpa s rodinou přijali papež i zástupci vlády.