Zadrženým v Tripolisu má být dvacetiletý Hashem Abedi (podle jiných zdrojů Hasem). Zajistit ho měla speciální protiteroristická jednotka libyjské policie Rada. Podle mluvčího jednotky Ahmada bin Salama byl zatčen kvůli podezření, že má vazby na Islámský stát (IS), napsal list Express.

IS kromě Sýrie a Iráku operuje také v Libyi, i když byl loni vytlačen ze Syrty.

Manchester bomber's younger brother is arrested in Libya on suspicion of ISIS links https://t.co/Eu9GNFrWBv pic.twitter.com/AbE5rTOtaw — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 24. května 2017

Salman Abedi se v pondělí večer těsně po konci koncertu Ariany Grande odpálil v manchesterské aréně. Zabil 22 lidí, dalších 119 zranil, přičemž 59 z nich skončilo v nemocnici. Dvacet zraněných je ve vážném stavu.

Už v úterý byl zadržen další atentátníkův bratr Ismail.

Salman údajně plánoval jet tento týden do Saúdské Arábie a odtud do Libye, kde by strávil s rodinou ramadán. Uvedl to dopoledne jeho otec, který je v Libyi. Řekl, že když s ním před pěti dny po telefonu mluvil, působil „normálně“. Je přesvědčen o jeho nevině.

Zadržen další podezřelý

Undercover armed police arrest fifth suspect in suicide bomb attack in Wigan https://t.co/ZLxhT8Hldr — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 24. května 2017

Pátý podezřelý byl podle listu The Daily Mail zadržen ve středu odpoledne ve Wigamu, když nastoupil do autobusu s podezřelým balíčkem. Policista v civilu ho srazil k zemi.