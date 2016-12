„Bylo to její rozhodnutí pustit minulý rok do Německa stovky tisíc migrantů, kteří mnohdy neměli ani pas, což policii znemožnilo zjistit alespoň to, o koho jde a odkud přichází,“ připomíná americký list.

Konfrontována s tragickými důsledky chaotické, prakticky nekontrolované imigrační vlny se kancléřka opět nedokázala k věci postavit čelem. Nepřiznala chybu a neslíbila, že se alespoň pokusí nabídnout řešení. Tak jako vždy teroristický útok pouze odsoudila jako „odporný čin“.

„Pokud se ukáže, že to udělal člověk, který v Německu požádal o azyl a o ochranu, bude to hrozné, bude to útok proti občanům, kteří pomáhají uprchlíkům. Milióny lidí včetně mne se ptají, jak je možné, že na vánočních trzích, které jsou oslavou života, dojde k vraždě? Na tuhle otázku odpověď nemám,” řekla Merkelová na úterní tiskové konferenci, na kterou čekal celý svět, a odešla. [celá zpráva]

Selhává úplně všechno



V Německu – pokud jde o kontrolu a zvládání migrace – přitom podle všeho selhávají všechny složky státního aparátu. Tunisan podezřelý z útoku na vánoční trh v Berlíně se v první řadě vůbec neměl stát účastníkem azylového řízení, protože pochází z takzvané bezpečné země a není proto důvod poskytovat mu v Evropské unii ochranu. Když už se jím stal a tajné služby ho sledovaly, bylo jejich úkolem identifikovat a eliminovat skutečné riziko.

Před stranickým sjezdem své strany CDU Merkelová přece jen trochu obrátila. Hovořila o zákazu zahalování a slibovala, že už opakování další masivní imigrační politiky nepřipustí. Zdálo se, že to zabralo. Průzkumy veřejného mínění naznačovaly, že se jí daří získávat zpět ztracenou přízeň voličů. Otázkou je, zda to bude stačit i po masakru v Berlíně a Merkelová se stane počtvrté v řadě kancléřkou, táže se Time.