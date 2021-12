Zemmourovi symbióza s miliardářem svědčí

Na mnoha stránkách tohoto velice svérázného hodnocení dějin své země ve 20. století střílel od boku, zveřejnil řadu nedoložených tvrzení, přebíral myšlenky jiných autorů, aniž by je zacitoval. Velice manipulativně se zastával Pétainova vichystického režimu, a tak ho mnoho historiků tvrdě zkritizovalo. Jenomže kniha se stala velkým kasovním úspěchem, měla několik dotisků a vytvořila rámec Zemmourovy osobnosti a jeho politické hry: umí provokovat a říkat to, co Francouzi chtějí slyšet.

Trump vzorem

Vášnivě se zastává teorie velkého přemístění, podle níž Arabové zahájili boj za ovládnutí Evropy a stupňují ho, přičemž je financují zejména z islamistické školy v Saúdské Arábii.

Hovoří o procesu kolonizace bývalé koloniální země a varuje, že vyznavači islámu jsou naprosto neasimilovatelní a že kam přijdou, tam vnucují nejen svoje vyznání, ale také svůj jazyk, své zvyky a návyky včetně stravovacích. Burcuje před halalizací, před tím, že Francouzi se stanou cizinci ve vlastní zemi. Zdůrazňuje, že islám nemá naprosto nic společného s kulturou Francie a s jejími tradicemi.

Nejhlasitěji ze všech brojí proti přistěhovalecké politice Francie a vyhlašuje, že ti, kdo se do této krásné země stahují, si musí vybrat: buď se přizpůsobí, nebo se vrátí tam, odkud pocházejí. Varuje, že jinak jeho zemi čeká podřízení se islamistům. A dnes s ním souhlasí 40 procent Francouzů, každý pátý levicový volič a přes polovinu pravicových.

Zúčtování s Macronem

A kdo za Zemmourem stojí? Je to bretaňský miliardář Vincent Bolloré, 69letý průmyslník. Dostal se do fáze, kdy mu nahromaděné bohatství nestačí a chce zásadně ovlivňovat politiku své země. Po vzoru Ruperta Murdocha a jeho stanice Fox News vybudoval svou CNews.

Prostřednictvím tohoto audiovizuálního kolosu se snaží kopírovat někdejší kampaň Donalda Trumpa, ale ten, jak vý­stižně podotýká bývalý prezident Francois Hollande, kandidoval za zavedenou politickou stranu, zatímco Zemmour se opíral o jednu silnou mediální společnost a vznik strany ohlásil teprve minulý týden.

Svému mecenášovi se Zemmour hodí ze tří důvodů. Především je to ideologie, konkrétně důraz na tradiční silně konzervativní hodnoty francouzské buržoazie. A tak se hovoří o páru EZB, což znamená Éric-Zemmour-Bolloré, kteří zdůrazňují, že chtějí Francii uchovat takovou, do jaké se narodili a v jaké vyrůstali. Bretaňský miliardář upozorňuje, že jeho kandidát je sice Žid, ale zároveň se hlásí ke křesťanství a k boji za záchranu jeho hodnot a proti úpadku Francie.

V neposlední řadě oba sdílejí velmi kritické stanovisko vůči papeži Františkovi, protože se zastává přistěhovalců a chce církev otevírat komunitě LGTB, což je pro ně zcela nepřijatelné.

Dále je to byznys – Zemmour svému sponzorovi ztrojnásobil sledovanost, což jen potvrzuje, že umí říkat to, co mnozí Francouzi chtějí slyšet, hlavně pokud jde o strach z přistěhovalců.

A nakonec se Zemmour hodí jako účinný nástroj pro vyřizování si účtů se současným prezidentem Emmanuelem Macronem, který si před pár lety při jedné večeři dovolil Bollorému říci, že už by mohl přibrzdit se strategií skupování nových a nových průmyslových a mediálních společností. A od té chvíle proti němu magnát vede válku.