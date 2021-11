Vlaky nejedou, nemá je kdo řídit. Reportáž z pobrexitové Británie

„Spoj zrušen pro nedostatek strojvedoucích,“ stojí na tabuli na vlakovém nádraží v Lincolnu, hlavním městě východoanglického hrabství Lincolnshire. „To už tenhle měsíc po několikáté!“ zoufá si starší muž na nástupišti. Do nedalekého Nottinghamu už se dnes asi nepodívá. Za starých časů by byla nasazena náhradní autobusová doprava, ale to se mu v pobrexitové Británii nepoštěstí.