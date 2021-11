Varianta omikron posílá do nemocnic i mladé

„Je to obrovský problém. Máme z (této varianty) viru všichni velké obavy,” řekl AP ředitel Afrického výzkumného zdravotnického ústavu (AHRI) Willem Hanekom. Podle něj je nyní varianta rozšířená především v provincii okolo města Johannesburgu, ale zdá se, že se dostala již do všech částí země.

Nová varianta bude omikron. WHO ji řadí mezi znepokojivé

Nová varianta bude omikron. WHO ji řadí mezi znepokojivé Koronavirus

Nová varianta rychle mutuje, což jí podle vědců může pomoci, aby se rychleji šířila a dokázala obejít reakci lidského imunitního systému. Jihoafrická republika na ni upozornila ve čtvrtek a WHO ji následujícího dne klasifikovala jako znepokojivou. Varianta se od té doby vyskytla už v několika dalších zemích včetně Belgie.

V Jihoafrické republice je očkováno asi jen 40 procent dospělé populace. Ve věkové skupině od 20 do 40 let je to ale ještě výrazně méně.