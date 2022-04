V Alabamě prošel zákon kriminalizující změny pohlaví u dospívajících

Zákon schválili ve čtvrtek alabamští zákonodárci poměrem hlasů 66 ku 28 zákon s názvem Vulnerable Child Compassion and Protection Act (Zákon o soucitu a ochraně zranitelných dětí). Za předepisování hormonů trans dospívajícím do 19 let a provádění operací na změnu pohlaví lékařům může hrozit až deset let vězení. Školský personál také musí rodiče informovat o identitě trans dětí, pokud by před rodiči tento fakt tajily.