USA nevěří, že Rusové použijí jaderné zbraně

„Pokračujeme v každodenním monitorování jejich (ruských) jaderných kapacit, jak nejlépe umíme. Nedošli jsme k závěru, že by hrozilo použití jaderných zbraní nebo ohrožení území NATO,“ uvedl zdroj.

Američtí činitelé přitom v minulosti varovali, že by Rusko v konfliktu s Ukrajinou mohlo použít jaderné zbraně v případě, že by měl ruský prezident Vladimir Putin pocit, že je zahnán do kouta.