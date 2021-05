Tají data, motají čísla, ztrácejí vzorky. Testování Sputniku akademici strhali

Podle článku v Lancetu je právě přístup k datům využitým ve studii klíčový pro prověření a potvrzení výsledků zkoumání. A to zvláště v případě, kdy se v ní vyskytují zjevné chyby a numerické nekonzistence ve statistice a v prezentování předběžných výsledků. Napsal to mezinárodní tým biologů a epidemiologů, který měl výhrady už k datům z první a druhé fáze klinického testu vakcíny. Součástí skupiny je i jeden akademik působící v Rusku.

Dále píší o „velmi zvláštní” vyrovnanosti čísel o účinnosti vakcíny napříč věkovými skupinami. Ve skupině 18-30 let činí 91,9 procenta, ve skupině 31-40 let 90 procenta, ve skupině 41-50 let 91,3 procenta, u lidí mezi 51 až 60 lety 92,7 procenta a u těch nad šedesát let 91,8 procenta.