Syrský prezident Asad vyhlásil amnestii, zmírní některé tresty

Prezidentův výnos se vztahuje na zločiny spáchané před 14. zářím letošního roku. Trest smrti má nově být snížen na doživotí nucených prací a doživotní trest má být zmírněn na 20 let za mřížemi. Osoby odsouzené v nepřítomnosti se však musí úřadům přihlásit do tří měsíců.

Muži, kteří odmítli nastoupit do armády a kteří se nyní nachází v Sýrii, mají tři měsíce na to, aby amnestii využili; ti, co jsou v zahraničí, mají půl roku. Syrská vláda v uplynulých letech již oznámila, že udělí milost za odpírání vojenské služby, pokud se dotyční přihlásí úřadům. V opačném případě těmto Syřanům hrozí mnohaleté vězení.