Španělsko zkusí proti covidu čtyřdenní pracovní týden

V prvním roce by vláda měla dotovat všechny dodatečné náklady zaměstnavatelů, v druhém roce se vládní podpora sníží na 50 procent nákladů a v následujícím roce na 25 procent nákladů. Za iniciativou stojí poslanec Héctor Tejero zprogresivní strany Más País. Ten odmítl že by se Španělsko chystalo použít peníze z EU na to, aby Španělé méně pracovali.

Studie zveřejněná na počátku letošního roku v Cambridge Journal of Economics zjistila, že snížení pracovní doby v roce 2017 z 40 hodin týdně na 35 hodin týdně by zvýšilo hrubý domácí produkt o 1,5 procenta a vytvořilo 560 000 nových pracovních míst. Zvýšily by se také mzdy o 3,7 procenta a zvláště by z toho těžily ženy, které častěji pracují jen na částečný úvazek.