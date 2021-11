Jenom povinné očkování nám vrátí svobodu, vyzývá bavorský premiér

Bavorský premiér Markus Söder požaduje, aby celé Německo co nejrychleji zavedlo všeobecnou povinnost očkování proti covidu. „Potřebujeme účinnou celonárodní strategii, která by omezila šíření nákazy,“ zdůraznil v pátek Söder v Rosenheimu. Nejlépe by podle něj bylo, kdyby očkovací povinnost začala platit už 1. ledna.