Slovensko jedná o ochraně svého vzdušného prostoru. Pomoci má Polsko a možná i Česko

Čaputová se potkala se Zelenským. V Kyjevě podpořila přijetí Ukrajiny do EU

Čaputová se potkala se Zelenským. V Kyjevě podpořila přijetí Ukrajiny do EU Evropa

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď koncem dubna informoval, že po uzemnění slovenských stíhaček ruské výroby MiG-29 a do dodání amerických stíhaček F-16 je Polsko připravené chránit vzdušný prostor Slovenské republiky. Slovensko by mělo platit jen náklady na palivo za let zrealizovaný nad jeho územím.