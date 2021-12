Šéf WHO: Nebagatelizujte omikron, může zahltit nemocnice

Na tiskové konferenci WHO pořádané prostřednictvím videokonference upozornil, že omikron se šíří rychleji než kterákoliv předchozí varianta a do dneška jeho výskyt ohlásilo 77 zemí.

Zástupce WHO pro krizové situace Mike Ryan doplnil, že „je před námi ještě řada týdnů, než tato vlna dosáhne vrcholu”.

Dříve během dneška Ryan řekl, že pro svět by ve strategii boje proti covidu-19 mělo být prioritou naočkovat co nejvíce lidí podle základního schématu a teprve poté nabízet posilovací dávky ohroženým skupinám.

Také šéf WHO uvedl, že poté, co se objevil omikron „některé země zahájily aplikaci posilujících dávek vakcíny pro všechny dospělé, ačkoliv nám schází důkazy o účinnosti třetích dávek proti této variantě”.

WHO si podle něj dělá starosti, že některé země budou podobně jako dříve během letoška hromadit vakcíny, a ve světě se tak prohloubí nerovnost co do přístupu k očkovacím látkám.