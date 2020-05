Scaramouche hacknul Merkelovou. Po pěti letech ztratil tvář

Stejný den pronikl do německého parlamentu i nepozvaný host. Dostal se k elektronické poště a dokumentům v poslanecké kanceláři Merkelové. Nebyl to první útok – ten premiérový ztroskotal na tom, že počítačový pirát nepoužil klávesnici s německými přehláskami. Na den výročí konce války muž s uživatelským jménem Scaramouche uspěl, napsal týdeník Der Spiegel. Ani po pěti letech se nedá naprosto přesně vyčíslit, co vše si zloděj odnesl.