Rubl prudce padá, zboží v Rusku raketově zdražuje

Podle kusých zpráv, které lze ještě získat z nezávislých ruských webů, v Rusku prudce zdražily čínské automobily, a to o 260 až 360 tisíc rublů. Jejich cena podle webu ixbt.com „dosahuje nebeských výšin“, modely se základním vybavením nejsou. „Oficiální ceny nemáme vůbec, nové vozy nejsou, prodáváme jen to, co je ve skladech. Obchoduje se intuitivně, vychází se z plus dvaceti procent,“ řekl serveru jeden z prodejců.

„I kdyby válka na Ukrajině brzy skončila, nejsou žádné důvody myslet si, že by život v Rusku byl poté snadnější. Že by nenásledovaly represe proti zbytku novinářů, že by se neprojížděly sociální sítě a nehledali se ti, co psali cokoliv o válce, že by (pracovníci bezpečnostních složek) nechodili k lidem domů tak, jako to bylo po demonstracích na podporu Navalného. To je hlavní důvod, proč odjíždím,“ řekl minulý týden serveru Meduza 29letý Moskvan Valerij.