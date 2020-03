Rozdělí demokraty opět svár o Sanderse?

Náhlé zmrtvýchvstání exviceprezidenta Joea Bidena a nevídaný obrat, kterého v prezidentských primárkách demokratů dosáhl, vrátily otázku, do jaké míry se o to zasloužil sám, nebo se o to postaralo i manévrování špiček strany proti levicovému senátorovi Berniemu Sandersovi.