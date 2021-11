Půl roku do voleb, které zahýbou Evropou. Kdo může sesadit Macrona?

Něco přes šest měsíců zbývá do klíčového souboje o Elysejský palác, jehož vítěze už politici hlavně v Evropské unii nervózně vyhlížejí. Ještě v červnu to vypadalo na odvetu francouzských prezidentských voleb z roku 2017. Dosavadní prezident Emmanuel Macron je zatím stále favoritem, ale seznam lidí, kteří by ho mohli porazit, se o něco rozrostl. Zde jsou tři kandidáti s reálnou šancí postupu do druhého kola.