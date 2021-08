Do Švédska se při evakuaci dostali dva muži, které země už jednou vyhostila

Dva Afghánci byli ve středu zatčeni na švédském letišti Stockholm-Arlanda poté, co je do země přivezl evakuační let z Kábulu. Ukázalo se totiž, že byli v minulosti ve Švédsku odsouzeni a byl jim zakázán opětovný vstup do země. Informovala o tom švédská stanice TV4 a deník Dagens Nyheter.