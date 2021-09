Poslední žid z Afghánistánu nakonec raději uprchl

Poté, co Spojené státy v srpnu definitivně stáhly svá vojska a v Kábulu zaútočili sebevražední atentátníci Islámského státu, začali za ním chodit sousedé a prosit ho, aby ze země utekl a jejich děti vzal s sebou. To ho nakonec přesvědčilo.

„Moshe Margarettene, prosím dostaň mě s boží pomocí do New Yorku,” čte na videu z útěku Simantov z kartičky v angličtině.

Podle deníku The Times of Israel nechtěl Simantov svou domovinu opustit mimo jiné proto, že opakovaně odmítal své izraelské ženě udělit „get”, neboli dokument propouštějící ji z manželského svazku. Za to by mu podle izraelského práva hrozil trest. Jeho zachránci se ho nyní údajně snaží přemluvit, aby s rozvodem souhlasil a přestěhoval se do Izraele.