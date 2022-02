Polsko se připravuje na nápor uprchlíků z Ukrajiny

Uprchlické tábory, přístup ke zdravotní péči, vzdělání. To vše bude mít na starosti speciální tým, který připraví Polsko na případnou uprchlickou vlnu z Ukrajiny. Ve středu to oznámil tamní premiér Mateusz Morawiecki krátce poté, co NATO uvedlo, že Ruská federace navzdory svým proklamacím navyšuje počet vojáků na hranicích s Ukrajinou.