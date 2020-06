Papež ničí vatikánský systém „ruka ruku myje“

„Je to nezanedbatelný zvrat,“ hodnotil na Twitteru vatikánolog Iacopo Scaramuzzi. „Ukončí hluboce zakořeněný vatikánský zvyk svěřovat externí smlouvy příbuzným a přátelům přátel.“

Nové standardy kontroly a hospodářské soutěže při zadávání veřejných zakázek soustředí výdaje, v současné době velmi roztříštěné, do dvou správních orgánů. Budou jimi Správa majetku Apoštolského stolce a Governorát Městského státu Vatikán, upřesnila agentura Vatican News Agency.

Nedávná šetření kupříkladu odhalila korupci kolem vatikánských investic do nemovitostí v Londýně. Nový zákon z možnosti účasti na podávání nabídek výslovně vylučuje osoby odsouzené za vazby na organizované zločinecké skupiny. Papež František, zvolený v roce 2013 do čela katolické církve, také stanovil jako jeden ze svých cílů dát do pořádku vatikánské finance.