Pandora Papers: Babiš ve špatné společnosti zkorumpovaných politiků a šíbrů

I když není prokázáno, že by se Babiš dopustil čehokoli nezákonného, ocitl se ve špatné společnosti.

V dokumentech je jen málo politiků a vysokých úředníků z Evropské unie. Figuruje tam ale třeba jméno kyperského prezidenta Nikose Anastasiadese, jehož právní firma pomáhala zakrýt majetky nejmenovaného ruského milionáře. Firma popírá, že by se dopustila čehokoli nezákonného, Kypr patří k daňovým rájům a prezident dodal, že se se aktivní role ve firmě vzdal poté, co se stal v roce 1997 vůdcem opozice.

Na seznamu figuruje i jméno bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, který si se svou ženou koupil kanceláře v Marylebona přes společnost z Britských Panenských ostrovů. To samo není nelegální, stejně jako se neprokázalo, že by se Blair takto snažil vyhnout placení daní. Poukazuje to však na mezeru, která umožňuje majitelům nákladných nemovitostí vyhýbat se placení daní, napsal List The Guardian, který se dlouhodobě věnuje zveřejňování dokumentů o daňových rájích.

Tony Blair Foto: Baz Ratner , Reuters

Jinak se ale v Pandora Papers objevují lidé ze zemí, kde jsou s bojem s korupcí na štíru. Keňský prezident Uhuru Kenyatta a jeho blízcí příbuzní vlastní přes offshorové společnosti majetek v objemu 30 milionů dolarů včetně nemovitostí v Londýně.

Přes offshorové firmy si také jordánský král Abdalláh II pořídil nemovitosti za 106 milionů dolarů včetně tří sousedících domů v Malibu za 70 milionů dolarů, další dům s výhledem na řeku Potomac, tři rezidence v Londýně a pozemek poblíž Buckinghamského paláce, kde má vzniknout čtvrtá.

Jeho výdaje jsou sice malé proti ropným šejkům, ovšem Jordánsko je chudé a lidé se tam kvůli rostoucí pauperizaci trvající deset let bouří a země dostala jen loni z USA pomoc za 1,5 miliardy dolarů.

Současný jordánský král Abdalláh II. Foto: Vincent Kessler, Reuters

V dokumentech se také objevuje jméno ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva a jeho příbuzných. Jeho syn, dvě dcery, manžel jedné z nich a dva dobří přátelé rodiny v jednu dobu drželi v Londýně nemovitosti za 694 milionů dolarů. K správě majetku využívali 84 dosud neznámé firmy z Panenských ostrovů. Část z nemovitostí, které si koupili za peníze neznámého původu, už byla prodána, jedna z nich britské koruně za 67 milionů liber.

Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev Foto: ČTK/AP

V uniklých materiálech se objevila jména celkem čtrnácti hlav států a vlád. Kromě Babiše je jím také prezident Dominikánské republiky Luis Abinader nebo pákistánský ministr Múnis Alahi, který se na offshorovou společnost v Singapuru obrátil kvůli investici za 33,7 milionu dolarů.

Kromě politiků se v odtajněných dokumentech objevila jména kolumbijské zpěvačky Shakiry, německé modelky Claudie Schifferové či legendárního indického hráče kriketu Sačina Tendulkara.

Lidé z okruhu Putina

Ruský prezident Vladimir Putin, o němž se spekuluje, že má utajené soukromé majetky, se na seznamu neobjevil, napsal list The Guardian Figuruje tam ale řada lidí z jeho blízkosti, na které se soustředil list The Washington Post.

V seznamech tak figuruje například jméno Světlany Krivonogichové, která je považována za Putinovu milenku. Stala se majitelkou luxusního apartmánu v Monaku za 4,1 milionu dolarů krátce po narození dítěte, o kterém se spekuluje, že je právě Putinovo.

Offshorové účty využíval i šéf ruské Sberbank German Gref. Na těchto účtech v Samoi, Panamě a v Singapuru měl on a jeho rodina přes 50 milionů dolarů. Singapurské úřady jedné z jeho společností vyměřily pokutu 1,1 milionu dolarů za to, že nedodržela zákony proti praní špinavých peněz.

Tyto účty využíval i ropný magnát Gennadij Timčenko, který se přátelí s Putinem od devadesátých let, kdy byl ještě dnešní prezident v Petrohradu. V Pandora Papers figuruje i jméno zesnulého Putinova kamaráda z dětství Petra Kolbina, který byl často označován za „Putinovu peněženku“.

Soubory také ukazují, že si ruský mediální magnát a producenta Konstantin Ernst pořídil podíl v lukrativní nemovitost v Rusku poté, co slíbil, že pomůže s propagací olympijských her v Soči. Ernst přiznal podíl v nemovitosti, ale popřel, že by to byla kompenzace za podporu olympiády.

Gigantický objem dat

V kauze uniklo rekordních 11,9 milionu souborů s daty v objemu 2,94 terrabytu spjatých s více než 28 000 účty boháčů v daňových rájích. Figurují v nich jména více než 330 politiků a 130 miliardářů z žebříčku nejbohatších lidí.

Data byla získána od 14 offshorových firem, které poskytují služby bohatým osobám a firmám, jež se snaží mít i tajné společnosti, trusty či nadace v zemích s nízkými nebo žádnými daněmi. Údaje zpracovávalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), které tvoří 600 novinářů z 117 zemí.

Některé záznamy pocházejí ještě ze sedmdesátých let, ale většina z nich je z let 1996 až 2020. Zachycují jak vytváření společností v daňových rájích, tak to, jak jsou používány k nákupu nemovitostí, jachet, soukromých tryskáčů nebo pojištění, aniž by za to museli majitelé platit vysoké daně.

Nově se ukazuje, že ke známým daňovým rájům, jako jsou Britské Panenské ostrovy, Belize, Singapur, Švýcarsko a Kypr přibylo několik amerických států, jako je Delaware, Florida a Texas.