ON-LINE: Reprodukční číslo je na 0,82

6:57 - Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se dříve řídila opatření proti šíření covidu-19, zůstává na 56 bodech. To stále odpovídá třetímu z pěti stupňů pohotovosti.

6:55 - Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, v pondělí mírně vzrostlo, a to z hodnoty 0,81 na 0,82 . Dál se však drží pod zlomovou hodnotou jedna, jejíž překročení by znamenalo zrychlování šíření epidemie.

6:35 - V Německu přibylo během úterý 24 884 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, oznámil Institut Roberta Kocha, což představuje nárůst oproti pondělním 9609 případům i 21 693 případům z minulého úterý. Podle agentury DPA by nejnovější denní bilance mohla zahrnovat pozdě hlášené případy ze Severního Porýní-Vestfálska, kde se úřady v noci na úterý potýkaly s technickými problémy.

6:22 - Izrael plánuje zahájit během šest měsíců druhou očkovací kampaň proti covidu-19, uvedl premiér Benjamin Netanjahu. V té době by mělo být povoleno očkovat i děti. Farmaceutická firma Pfizer už požádal americký Úřad pro léky a potraviny, aby se její vakcína mohla používat pro děti ve věku 12 až 15 let.

Ředitel Pfizeru také v úterý uvedl, že do roka bude potřeba podat očkovaným třetí posilující dávku vakcíny.