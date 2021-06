ON-LINE: Epidemie v Německu na ústupu

7:00 - V Německu zdravotnické úřady zaznamenaly za poslední den 3254 nových případů nákazy koronavirem. Uvedl to Institut Roberta Kocha (RKI). Číslo je nižší než minulou středu, kdy bylo zaznamenáno bezmála 5000 případů. Potvrzuje se tak trend z posledních dní.

S prohlášeními o testech se bude podvádět, varuje iniciativa. To se dá se vším, míní Vojtěch

6:25 - V Indii se druhým dnem drží přírůstek nákazy koronavirem pod hranicí 100 000 případů. Ve středu úřady ohlásily, že během posledních 24 hodin bylo potvrzeno 92 600 nových nakažených, v úterý to bylo 86 500 lidí. V květnu přírůstek dosahoval i 400 000 případů denně.

6:12 - Americká Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) změnila hodnocení epidemiologické situace a stupeň varování americkým cestujícím u zhruba 120 zemí světa. Většina států Evropské unie se přesunula ze čtvrtého do třetího stupně, Česká republice zůstala v hodnocení CDC na čtvrtém nejvyšším stupni výstrahy.

Nejvíce zemí bylo přeřazeno ze čtvrtého do třetího stupně výstrahy. Zhruba 50 zemí, včetně Islandu či Izraele, bylo zařazeno do dvou nejmírnějších stupňů výstrahy. Nezávisle na hodnocení konkrétní země CDC doporučuje Američanům cestovat do zahraničí jen v případě, že dokončili očkování proti covidu-19.