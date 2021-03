ON-LINE: V Brazílii mají rekordní počet 3251 obětí za den

6:15 - Obavy lidí z nákazy nemocí covid-19 se rok po vypuknutí její epidemie v ČR téměř nezměnily. Letos v březnu je mělo 70 procent lidí, to je o tři procentní body méně než v první polovině loňského března. Počet lidí, kteří považují koronavirus za hrozbu pro jejich zdroj obživy, se ale snížil z 66 na 51 procent.

Současně se zhoršila očekávání, kdy se podaří dostat vir pod kontrolu. Že to bude trvat déle než šest měsíců, si před rokem myslela čtvrtina Čechů, nyní je to 70 procent. Vyplynulo to ze zjištění agentury Ipsos. S ohledem na dlouhodobý vývoj epidemické situace je polovina veřejnosti optimistická, 49 procent si myslí, že na konci letošního roku bude situace lepší než nyní, podle 29 procent se nezmění a podle 17 procent se zhorší.