ON-LINE: Index PES klesl na 81 bodů

6:12 - Čína zaregistrovala největší počet nově potvrzených případů od konce července, když testy prokázaly nákazu u 115 lidí, z nichž 107 se nakazilo při přenosu mezi lidmi v Číně. Devadesát z nich připadá na provincii Che-pej sousedící s Pekingem Tři města v provincii Š´tia-čuang, Sing-tai a Lang-fang jsou už uzavřená a je v nich karanténa. Zjištěno bylo i 38 asymptomatických případů, tedy nákaza lidí bez příznaků, které Čína nezahrnuje do statistik.

6:02 - Spojené státy budou od 26. ledna vyžadovat od lidí cestujících letecky do země negativní test na koronavirus. V úterý to oznámily americké zdravotnické úřady. Doposud se test žádal u cestujících na linkách z Británie, kde se objevila nová, výrazně nakažlivější mutace koronaviru. Nyní tento požadavek rozšířily na všechny cestující starší dvou let.