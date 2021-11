ON-LINE: Thajsko ruší karanténu pro očkované turisty

6:15 - Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová měla v neděli pozitivní test na koronavirus. Oznámila to v prohlášení, které zveřejnila na svém twitterovém účtu. Několik posledních dní je v izolaci. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová je několik posledních dní v izolaci poté, co se nákaza virem SARS-CoV-2 prokázala u blíže nespecifikovaných členů její domácnosti. Tým kolem amerického prezidenta rozhodl, že Psakiová neodletí s Bidenem do Evropy, kde měl šéf Bílého domu na programu návštěvu Vatikánu či účast na klimatickém summitu COP26.