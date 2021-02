ON-LINE: Podle WHO je ještě brzo na odmítnutí vakcíny od AstraZeneky

6:10 - Americký ministr dopravy Pete Buttigieg skončil v karanténě poté, co jeden z členů jeho ochranky byl testován pozitivně na koronavirus, Buttigiegův test byl negativní.

6:02 - Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzvala v pondělí členské země, aby část svých dávek vakcín předali Ukrajině. Dodávky přitom výrobci krátí. O vakcíny žádal EU ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který odmítl ruskou vakcínu Sputnik V, Ukrajina by měla dostat osm milionů dávek v rámci programu OSN Covax a pět milionů čínské vakcíny CoronaVac. Minulý týden si Kyjev objednal dvanáct milionů dávek od AstraZeneky a Novavaxu. Ani to však nebude čtyřicetimilionovému národu stačit. Ukrajina ale dosud neschválila k použití žádnou vakcínu.

5:54 - Světová zdravotnická organizace (WHO) označila vakcínu od AstraZeneky za funkční nástroj pro boj s koronavirem, i když Jižní Afrika pozastavila její používání kvůli obavám, že není dost účinná proti jihoafrické mutaci viru. Řada dalších zemí ji kvůli nedostatku dat nedoporučuje pro seniory na 65 let.

„Je příliš brzo na odmítnutí této vakcíny, řekl Richard Hatchett, který stojí v čele Koalice pro inovace připravenosti na epidemie (CEPTI) CEPI spolu s WHO veden program Světové zdravotnické organizace Covax zajišťující očkování proti koronaviru pro chudé země.