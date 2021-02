ON-LINE: Index rizika v ČR klesl

5:57 - O současném stavu epidemie v České republice a očkování proti covidu-19 bude dnes jednat Ústřední krizový štáb (ÚKŠ). Kabinet minulý týden rozhodl o zpřísnění některých koronavirových opatření a nedá se očekávat, že by štáb doporučoval některá omezení rozvolňovat. Kabinet za klíčové považuje snížit naplněnost nemocnic, v pondělí bylo v nemocnicích 5854 pacientů.

Tým WHO navštívil Wuchanský institut virologie

5:51 - Novozélandský lékový úřad Medsafe prozatímně schválil nasazení vakcíny proti covidu-19, kterou vyvinula americká farmaceutická společnost Pfizer ve spolupráci s německou firmou BioNTech. Vakcíny by podle premiérky Jacindy Ardernové měl Nový Zéland obdržet do konce prvního čtvrtletí letošního roku. Nejprve hodlá země naočkovat nejrizikovější skupiny, k širší veřejnosti by se vakcína měla dostat v druhé polovině roku.